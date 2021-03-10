Osmaniye’de toplu ulaşım araçlarına HES kodu zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli’ kategoride yer alan Osmaniye’de vatandaşlar toplu ulaşım araçlarına HES kodu göstererek binebilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son korona virüs haritasında 100 binde 173,91 vaka sayısı ile kırmızı renkte ‘çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile vatandaşlar toplu ulaşım araçlarına HES kodu göstererek binebilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, “Salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamama amaçlandı. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.