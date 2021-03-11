Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Adana'nın Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneydoğu yönleri ile gece saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye ile Hatay’ın İskenderun, Dörtyol, Belen, Erzin Arsuz, Defne, Payas, Samandağ ve Yayladağ ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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