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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de pazar yerlerinde korona virüs denetimi

İHA

Osmaniye’de pazar yerlerinde korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle çok yüksek riskli iller arasında gösterilen Osmaniye’de semt pazarlarında korona denetimi yapıldı.
Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde kırmızı renkle çok yüksek riskli gösterilen Osmaniye’de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor. Sem pazarlarında yapılan denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak tedbirleri gevşetmemelerini söyledi.
Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Her gün aralıksız sürdürdüğümüz denetimlerimizi sem pazarında yaptık. Esnaf ve vatandaşlarımızla görüştük. Kurallara büyük oranda uyulduğunu ama az sayıda da olsa kurallara uymayan vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Kurallara uyulmadığı takdirde maalesef virüsün yayılması devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bir kez daha önemle rica ediyorum maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Salgın sürecinde ev ziyaretlerimizi erteleyelim, taziyelerimizi telefonla iletelim. İnanıyoruz ki herkes destek olursa bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız” diye konuştu.

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