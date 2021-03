Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 30 bin lira ceza

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de apart dairede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden 30 bin 66 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apart dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, içeride iki masada 7 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Adreste yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ve okey taşları ele geçirildi. Apart sahibi hakkında `Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama´ suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu ve koronavirüs tedbirleri kapmasında sosyal mesafeyi ihlalden olmak üzere toplam 30 bin 66 lira idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-03-12 12:44:19



