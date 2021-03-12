Osmaniye´de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçundan gözaltına alınan 2´si Suriye uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca merkeze bağlı Sakarcalık köyünde, insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda, Suriye uyruklu A.A. ile F.M. ve Türk vatandaşı R.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-03-12 12:58:39
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