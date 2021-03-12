Kadirli’de korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle çok yüksek riskli iller arasında gösterilen Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor.

Haftalık olarak açılanan korona virüs tablosunda 100 binde 173,91 vaka sayısı ile kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli’ olarak gösterilen Osmaniye’nin ilçelerinde de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor. Kadirli ilçe merkezinde denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnafları tek tek gezerek maske, mesafe temizlik kurallarına uyulmasını istedi.

Kadirli ilçesinde vaka sayılarının yüksek olduğuna değinen Vali Yılmaz, “Her gün yaptığımız denetimlerimizi Kadirli ilçemizde sürdürüyoruz. Kadirli ilçemiz maalesef, korona virüs vakaları yüksek olan ilçelerimizden. Bu mücadeleyi en etkin biçimde sürdürmemiz gerekiyor. Hepimiz kurallara uyar ve hep beraber mücadele edersek, korona virüsü ilimizden, ilçelerimizden atacağız. Kadirli ilçemiz bu konuda daha da hassas olmalı ve etkin mücadeleyi sürdürmeli. Bir kez daha hemşerilerimden bu mücadeleye topyekûn katılmalarını ve destek olmalarını ısrarla talep ediyorum” diye konuştu.

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