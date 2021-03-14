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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erdinç Yılmaz: "Taziyelerimizi telefonla iletelim"

İHA

Vali Erdinç Yılmaz: "Taziyelerimizi telefonla iletelim"

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulunarak taziyelerini telefonla iletmelerini istedi.
Korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer alan Osmaniye’de Dinamik Denetim Modeli kapsamında korona virüs denetimleri devam ediyor. Vali Erdinç Yılmaz’ın da katıldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlara normalleşmenin sağlanabilmesi için maske ve mesafe uyarılarında bulunuldu. Denetimler sırasında bulaşın ev ziyaretleri ve cenaze törenlerinde fazla olduğuna değinen Vali Yılmaz çağrıda bulunarak, vatandaşların ev ziyaretleri yapmamaları ve taziyelerini telefonla bildirmelerini istedi.
Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetimlerimiz sırasında esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ettik ve bu mücadeleye bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin destek olmalarını, kurallara uyma konusunda hassasiyetlerini sürdürmelerini istedik. Çünkü bunu ancak bu şekilde yenebiliriz. İnanıyorum ki hep beraber mücadele ederek, kurallara uyarak hep birlikte korona virüsü ilimizden atacağız" diye konuştu.

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