Kumar baskınında 9 kişiye 67 bin 388 TL ceza



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de bir adrese baskın yapan polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı İstiklal Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Sokak'taki bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından ekipler, kumar oynatılan adrese baskın düzenledi. Baskında, 9 kişi kumar oynarken yakalandı. Baskın sırasında çöpe atılarak gizlenmeye çalışılan iskambil kağıtları ve okey taşları ile kumarbazların isimlerinin ve borçlarının yazılı olduğu defter ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 9 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak ile koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 67 bin 388 TL idari para cezası uygulandı, adres sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-03-15 07:56:35



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