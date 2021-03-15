Vali Erdinç Yılmaz, korona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, devlet hastanesinde özel olarak hazırlanan aşı odasında ikinci doz korona virüs aşısını yaptırdı.

Vali Yılmaz, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde özel olarak hazırlanan aşı odasında ikinci doz korona virüs aşısını yaptırdı. Aşı sonrası açıklama yapan Yılmaz, aşının korona virüsle mücadelesinde önemli bir etken olduğuna değindi. Yılmaz, "Covid19 aşısının ikinci dozunu olduk. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını tavsiye ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla başta Osmaniye'de görev yapan sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum." dedi.

Ayrıca Vali Yılmaz, salgının başından beri gösterdikleri fedakârlık ve özveri nedeniyle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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