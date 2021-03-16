Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı

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Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Dereli köyünde yeni vakaların çıkmaması nedeniyle uygulanan karantina süreci sona erdirildi.

Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Covid19 tedbirleri kapsamında 28 Şubat’ta karantinaya alınan Dereli köyündeki karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Dereli köyünde 28 Şubat 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 5 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Dereli köyünde ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Covid19 salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 5 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar sağlık personellerinin haricinde merkez ilçe Dereli köyü karantinaya alınmıştır. Yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 15 Mart 2021 tarihi itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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