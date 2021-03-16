Kadirli’de asayiş ve narkotik operasyonları: 20 gözaltı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde son bir haftada düzenlenen asayiş uygulamaları ve narkotik operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadirli ilçesinde son bir haftada düzenlenen asayiş uygulaması ve narkotik operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama ve operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 12 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 52 gram sentetik kannabinoid, 2 tabanca, tabancalara ait şarjör ve mermisi ele geçirildi.

Öte yandan ilçe genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında 239 kişiye toplamda 235 bin 600 lira idari para cezası uyguladığı belirtildi.

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