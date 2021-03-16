Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 1,5 kilo bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadirli ilçesinde bir şahsın uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda ekipler A.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Şahsın evinde yapılan aramada 1,5 kilo sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. isimli şahıs hakkında ise ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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