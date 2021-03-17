Arıcıoğlu Otomotiv Direktörü Yavuz Tekin: “Otomotiv sektörü yaza hazırlanıyor”

Arıcıoğlu Otomotiv Pazarlama Direktörü Yavuz Tekin, otomotiv sektörünü hareketli bir yazın beklediğini ve kendilerinin de firma olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Piyasadaki araçların lastik, akü, jant gibi parça taleplerini karşılayıp hızlı bakım servis hizmeti sunduklarını kaydeden Yavuz Tekin, bu sene hareketli bir sezon beklediklerini ifade etti. Özellikle korona virüs salgını önlemlerinin de yumuşatılması ile sektörde ciddi bir hareketlenme yaşanmasını beklediklerini ifade eden Tekin, “Bahar ve yaz dönemi, araçların daha faal bir şekilde kullanıldıkları dönemler oluyor. Sunmuş olduğumuz hizmetler kapsamında araç filolarının bakımlarını ve parça ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Uzun bir kapanma döneminin ardından yoğun bir sezon bizi bekliyor” dedi.

Arıcıoğlu Otomotiv olarak özellikle geniş araç filolarının ihtiyaçlarını hızla karşıladıklarını ifade eden Yavuz Tekin, “Sunduğumuz hizmetler her zaman en güvenli ve en hızlı şekilde gerçekleşmek zorunda. Özellikle araç filolarına hizmet verdiğimiz için bu kapsamda kullanılan araçların hemen kullanıma hazır hale getirilmesi gerekiyor. Sunduğumuz hizmet kalitesi ise filo sahiplerini mutlu ediyor. Müşterilerimizin mutlu olması tabi ki firma olarak bizi de memnun ediyor” şeklinde konuştu.

Tekin, kullandıkları ürünlerin dünyaca tanınan yüksek kaliteye sahip markalara ait olduğunu vurgulayarak, hizmet sundukları araçların kullanım açısından her zaman güven ve konfor yaşattığını sözlerine ekledi.

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