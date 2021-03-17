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Osmaniyespor FK - Elazığ Karakoçan FK: 1-3

DHA

Osmaniyespor FK - Elazığ Karakoçan FK: 1-3


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Mehmet Vargün (xx), Sabri Üstünel (xx)
OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (x) - Emre Baysal (x), Halil İbrahim Cenik (x), Kerim Bölük (xx), Alper Yener (x) (Dk.46 Alpay Aldemir), Yavuz Koç (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (x) (Dk. 74 Bora Yılmaz), Soner Birinci (x) (Dk.46 Gencay Erten), Burak Evren (x), Bekir Can Kara (xxx) (Dk.89 Mertcan Dursun), Onur Kızıltaş (x) (Dk.46 Erkan Çam)
ELAZIĞ KARAKOÇAN FK: Ömer Kavurkacı (xx) Mehmet Eksik (xx), Burak Altıngök (xx), Muhammed Sak (xxx) (Dk.77 Burak Özbakır), Kaan Güdü (xxx), Ahmet Fatih Uzun (xx), Umutcan Topalcı (xx) (Dk.61 Hüseyin Fıstıkçı), Ferhat Canlı (xx), Seyit Ahmet Han (xx), Batuhan Kaya (xx), Burak Kavlak (xx)
GOLLER: Dk.13 Kaan Güdü, Dk.27 Muhammed Sak, Dk.89 Hüseyin Fıstıkcı (Elazığ Karakoçan FK) Dk.74 Bekir Can Kara (Osmaniyespor)
SARI KARTLAR: Dk.45 Mesut Balkan, Dk.63 Emre Baysal (Osmaniyespor FK) Dk. 67 Burak Kavlak (Elazığ Karakoçan FK)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup 26'ncı hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK sahasında ağırladığı Elazığ Karakoçan FK'ya 3-1 mağlup oldu.
Osmaniyespor'un 3'üncü dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Yavuz, atışı gole çeviremedi. Elazığ Karakoçan ise 13'üncü dakikada Kaan ve 27'nci dakikada Muhammed'in ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Osmaniyespor ikinci yarının 74'üncü dakikasında Bekir Can'ın kaydettiği golle skoru 2-1 yaparak umutlandı. Ancak Elazığ Karakoçan 89'uncu dakikada kontratakta Hüseyin Fıstıkçı ile farkı yeniden 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-03-17 16:30:14

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