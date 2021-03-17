3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Elazığ Karakoçan FK: 3

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Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 26. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Elazığ Karakoçan FK'ya 31 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Cihan Ataş xx, Mehmet Vargün xx, Sabri Üstünel xx

Osmaniyespor FK: Mesut Balkan x, Emre Baysal xx, Halil İbrahim Cenik xx, Kerim Bölük xx, Alper Yener x (Alpay Aldemir dk. 46 x), Yavuz Koç xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu x (Bora Yılmaz dk. 74 x), Soner Birinci x (Gencay Erten dk. 46 x), Burak Evren x, Bekir Can Kara xxx (Mertcan Dursun dk. 89 ?), Onur Kızıltaş x (Erkan Çam dk. 46 x)

Elazığı Karakoçan FK: Ömer Kavurkacı xx, Mehmet Eksik xx, Burak Altıngök xx, Muhammed Sak xxx (Burak Özbakır dk. 77 x), Kaan Güdü xxx, Ahmet Fatih Uzun xx (Ahmet Arık dk. 90 ?), Umutcan Topalcı xx (Hüseyin Fıstıkçı dk. 61 xxx), Ferhat Canlı xx, Seyit Ahmet Han xx, Batuhan Kaya xx, Burak Kavlak xx

Goller: Kaan Güdü (dk. 13), Muhammed Sak (dk. 27), Hüseyin Fıstıkcı (dk. 89) (Elazığ Karakoçan FK), Bekir Can Kara (dk. 74) (Osmaniyespor FK)

Sarı kartlar: Mesut Balkan, Emre Baysal (Osmaniyespor FK), Burak Kavlak (Elazığ Karakoçan FK)

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