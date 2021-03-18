Gaye öğretmen koronaya yenik düştü Öğretmenin yeni doğan bebeği de koronaya yakalandı

Osmaniye’de hamileyken Covid19’a yakalanan matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağırlaşan Gaye öğretmene ölmeden önce doğum yaptırıldı ancak dünyaya gelen bebeğin de koronaya yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık ve eşi Zafer Karamık korona virüse yakalandı. Karı koca Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve hamile olan Gaye öğretmenin erken doğum yöntemiyle bebeği doğum yaptırıldı ancak Gaye Kılıç Karamık hayatını kaybetti. Gaye öğretmenin dünyaya getirdiği bebeğinde de korona virüs tespit edilince bebeğe de aynı hastanede korona tedavisine başlandı.

Zafer Karamık ve bebeğin Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gaye Kılıç Karamık Osmaniye’de toprağa verildi.

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