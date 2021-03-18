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Osmaniye’de bebek arabasını çalan şahıs yakalandı Hırsızlık anı kameralara yansırken şahsın 800 liralık bebek arabasını 70 liraya sattığı belirlendi

İHA

Osmaniye’de bebek arabasını çalan şahıs yakalandı Hırsızlık anı kameralara yansırken şahsın 800 liralık bebek arabasını 70 liraya sattığı belirlendi

Osmaniye’de bir apartmanda bulunan dairenin önünden bebek arabasını çalan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şahsın 800 liralık bebek arabasını 70 liraya sattığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 13 Mart günü Rahime Hatun Mahallesi’nde bir apartmanda meydana gelen hırsızlık olayında, dairesinin giriş kapısının önüne koyduğu bebek arabasının yerinde olmadığını fark eden F.D. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bebek arabasını A.Ş. isimli şahsın çaldığını belirleyen ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi savcının talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.
Öte yandan, A.Ş.’nin 800 lira değerindeki bebek arabasını 70 liraya M.Ö.’ye sattığı belirlendi. Bebek arabası sahibine teslim edilirken, M.Ö. hakkında ise ‘suç eşyası satın almak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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