Osmaniye’de şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası" verildi

Osmaniye’de şehit aileleri ve gazilere ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Erdinç Yılmaz tarafından verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin devamında Fetih Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş tarafından şehitleri için Kuranı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajın okunmasının ardından program protokol konuşmaları ile devam etti.

Çanakkale Zaferi’nin azmin ve inancın zaferi olduğunu belirten AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Türk bağımsızlık tarihinde ayrı bir anlamı olan “Çanakkale geçilmez” sözünü tarihe altın harflerle yazdıran, kahramanlığın destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi, bir azmin ve inancın zaferidir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde bizlere böyle kutsal bir emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın ve milletimizin bekası için tereddütsüz bir şekilde canını feda eden Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Bugün ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize devlet övünç madalyası ve beratı takdim etmek üzere bir aradayız. Bu madalya ve beratlar elbette sizin fedakârlığınızın karşılığı olamaz. Zaten bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesi mümkün değildir. Bu topraklar üzerinde yüzyıllardır hür bir şekilde yaşıyorsak bunun sebebi şehitlerimizin kahramanlığıdır.” diye konuştu.



“Milletimiz konu vatan olunca gönül gönüle olmasını bilen millettir”

“Türk vatanseverliğinin yaşayan destanıdır şehit ve gazilerimiz” diyen Vali Erdinç Yılmaz, “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bizim milletimiz 34 ülkede ve 78 ayrı noktada şehitliği bulunan müstesna bir millettir. Bizim milletimiz konu vatan olunca, kutsal bildiğimiz değerler olunca topyekûn olmasını, birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle olmasını bilen bir millettir. Ecdadımız “ölürsem şehit, kalırsam gaziyim” diyerek savaşmış canını ortaya koymuş, en büyük miraslardan birisi olarak bize bu yüce unvanları bırakmıştır. İstiklal şairimizin, “Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inip öpse o pak alnı değer” dediği gibi canla başla mücadele eden kahraman milletimize, şehit ve gazilerimize layık birer vatan evladı olmak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize devlet övünç madalyası ve beratı takdim etmek üzere bir aradayız. Cenabı Allah’a bu gururu sizlerle birlikte yaşadığımız için bir kez daha şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu anlamlı günde şehit ve gazilerimizi anarak bu birliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyor, yüreği vatan aşkıyla çarpan kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ alacak şehitlerin ve gazilerin özgeçmişleri okundu. Törenin devamında Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Suat Topçu adına oğlu Yiğit Kayra Topçu’ya, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank adına babası Ahmet Turan Tank’a, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya adına babası Ali Akkaya’ya, Gazi Jandarma Maliye Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağrı Gökalp Hakkoymaz, Gazi Uzman Jandarma VI. Kademe Çavuş Yeşil Bozlak, Gazi Tank Uzman Çavuş Nükrettin Çevik, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Cem Yılmaz, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ergen, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım’a madalya ve beratları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Erdinç Yılmaz tarafından takdim edildi.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.

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