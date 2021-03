Modifie araç uzmanı Teoman Deniz’dan gençlere “Bazı hataların geri dönüşü olmaz” uyarısı

Modifiyeli araçlar konusunda uzman olan Teoman Deniz, hız tutkunu gençlere, “Bazı hataların geri dönüşü olmaz” uyarısında bulundu.

Yeni nesil araçları seven ve modifiyeli araçlar yapan Deniz, tuning konusunda fuarlarda hünerlerini sergilediğini, ancak günlük hayatında oldukça sakin şekilde araç kullandığını anlattı. Teoman Deniz, “ Günlük hayatımda 90 Km’den yukarı hızlara çıkmam. Ancak, fuarlarda ve gösteri alanlarında tüm hünerlerimi sergilerim. Gençler de bu konuda beni örnek alıyor. Ancak onlara vereceğim en önemli tavsiye asla insan canını tehlikeye atacak alanlarda bu Turing yapmamalarıdır. Gençlikte yapılan bazı hataların geri dönüşü maalesef olmuyor. O nedenle dikkatli olmak gerek” dedi.

Aileler gençlerin hız tutkusu konusunda doğru davranmalıdır

Hız tutkunu gençlerin bazen çok kötü sonuçlanan kazalara karıştığına dikkat çeken Deniz, “Bu durumlarla karşılaşmamak için ailelere çok fazla iş düşüyor. Gençlerin bu tutkusunu trafiğe kapalı alanlarda ve kimseye zarar vermeyecekleri alanlarda gerçekleştirmeleri için aileler destek olmalı” dedi.

Özellikle ehliyeti olmayanlara araba verilmemesi gerektiğini söyleyen Teoman Deniz, “ Bazı aileler daha 1415 yaşında gençlere araç teslim ediyorlar. Bu çocuklar da ailelerinden gizli araçları alıp trafikte hız yapıyorlar. Maalesef bunların kötü sonuçları olabiliyor. Bunun önüne geçmek de yine ailelere düşüyor. Zamanı gelmeden gençlerin araç kullanmasına müsaade edilmemeli ve araç anahtarı emin bir yerde tutulmalıdır” şeklindeki konuştu.

Gençler için tuning alanları yapılmalı

Hız tutkunu gençlerin bunu trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştirmesi için tuning alanları yapılması gerektiğini savunan Teoman Deniz, belediyelere bu alanda görev düştüğünü ifade etti. Kendisi de fuar ve gösteri alanlarında bu konudaki hünerlerini sergileyen Deniz, gençlerin bu gösterilere çok fazla rağbet ettiğini ve bol bol fotoğraf çektirdiğini anlatarak, “Gençler bizim geleceğimiz ve onları çok önemsiyorum. Gösterilerde her zaman gençlerle bol bol fotoğraf çektirip tavsiyelerde bulunuyorum. Trafiğe kapalı alanlar haricinde Tuning yapmamaları konusunda uyarılarımı her seferinde tekrarlıyorum. Ancak ailelerin de bu konuda uyanık olması lazım” tavsiyelerinde bulundu.

