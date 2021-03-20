Osmaniye’de iki apartman ve bir sokak karantinaya alındı

Kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de iki apartman ve bir sokak, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı’nca haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 198,89 vaka sayısı ile kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride gösterilen Osmaniye’de bulaşın önlenmesi amacıyla iki apartman ve bir sokak Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Murat Karaman Sokakta bulunan ve 5 katlı ve her katta 3 daire olan Hasan Karaman Apartmanı ve Elif Karaman Apartmanında 11 Mart 2021 tarihinden bu yana korona virüs tanılı toplam 9 pozitif vaka tespit edilmiştir. Ayrıca Hacı Osmanlı Mahallesi Şehit Ökkeş Pehlivan Sokakta 12 Mart 2021 tarihinden bu yana korona virüs tanılı toplam 10 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 18 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Hasan Karaman Apartmanı ve Elif Karaman Apartmanı ile Hacı Osmanlı Mahallesi Şehit Ökkeş Pehlivan Sokakta bulunan korkut gıda ile parkta dahil edilerek Yusuf Kanal Sokak birleşim yeri arasının karantinaya alınmasına karar verilmişti” denildi.

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