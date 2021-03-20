Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında haftalık açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında yerini alan Osmaniye’de, denetimler Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla devam ediyor. Musa Şahin Bulvarı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşları İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, normalleşmenin sağlanması için korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Bulaşın önlenmesi amacıyla ev ziyaretlerinin ertelenmesine değinen Vali Yılmaz, vatandaşlardan tedbirleri gevşetmemelerini istedi. Yılmaz, “Aralıksız sürdürdüğümüz denetimlerimize devam ediyoruz. Bütün il müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının başkanları alandalar. Bütün vatandaşlarımız kurallara uyarsa inanıyorum ki hep birlikte ilimizi çok yüksek riskli iller arasından çıkaracağız. Osmaniyeli hemşerilerimden bir kez daha kurallara hassasiyetle uymalarını, tedbirleri asla gevşetmemelerini talep ediyorum. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bu mücadeleyi hepimiz el birliği ve güç birliği ile kazanacağız. İnşallah hep birlikte ilimizde korona virüsü bitireceğiz” diye konuştu.

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