Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de aramakurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, sırtlarına bağlayarak aşağı indirdi.
Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde besicilik yapan Mehmet Tarakçı, 3 gün önce hayvanlarını arazide otlattığı sırada, kayalıklara çıkan keçilerinden 2´sinin inemediğini fark etti. 3 gün boyunca keçilerini kurtarmaya çalışan Tarakçı, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan 5 kişilik kurtarma ekibi, 5 saatlik çalışmayla yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kalan iki keçiye halatlar yardımıyla ulaştı. Ekipler, keçileri sırtlarına bağlayıp aşağı indirdi.
Keçiler, ekipler tarafından su verilip beslendikten sonra sahibine teslim edildi. Mehmet Tarakçı, ekiplere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-03-21 13:18:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.