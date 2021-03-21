Emniyet Müdürünün kızının çalınan otomobili bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün avukat kızı Elif Aybüke Karabörk’ün ziyaret için geldiği memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çalınan otomobili polis tarafından bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Aslen Kadirlili olan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün kızı Av. Elif Aybüke Karabörk bir akrabasını ziyarete geldiği merkez Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki eve giren hırsız veya hırsızlar, Elif Aybüke Karabörk’ün çantasını ve çanta içinde bir miktar parayı çaldı. Evin önünde park halinde duran otomobilin anahtarını da bulan hırsız veya hırsızlar otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Kadirli polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde çalınan otomobil Cengiz Topel Mahallesi 990 Sokak üzerinde, plakası sahte bir plaka ile değiştirilmiş olarak ele geçirildi. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

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