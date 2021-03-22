Gül yetişmez denilen köye gül serası kurdular, siparişlere yetişemiyorlar Serayı kurma girişimleri sırasında bu köyde gül yetişmez eleştirilerini maruz kalan kadınlar ‘Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık’ diyerek yetiştirdikleri güllerle siparişlere yetişemediklerini söylediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gül yetişmez denilen köye gül serası kurdular, siparişlere yetişemiyorlar Serayı kurma girişimleri sırasında bu köyde gül yetişmez eleştirilerini maruz kalan kadınlar ‘Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık’ diyerek yetiştirdikleri güllerle siparişlere yetişemediklerini söylediler

İHA

Gül yetişmez denilen köye gül serası kurdular, siparişlere yetişemiyorlar Serayı kurma girişimleri sırasında bu köyde gül yetişmez eleştirilerini maruz kalan kadınlar ‘Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık’ diyerek yetiştirdikleri güllerle siparişlere yetişemediklerini söylediler

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde bir araya gelen 20 kadın, 1,5 dönüm arazi üzerine gül serası kurdu. Serayı kurma girişimleri sırasında bu köyde gül yetişmez eleştirilerini maruz kalan kadınlar ‘Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık’ diyerek yetiştirdikleri güllerle siparişlere yetişemediklerini söylediler.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesiyle Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde uygulanan 'Gül bahçesinde yeşeren umutlar' projesi kapsamında bir araya gelen 20 kadın yaklaşık 1 yıl önce merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adı altında Osmaniye’nin ilk kadın kooperatifini kurdu. Kooperatif kurulduktan sonra girişimlere başlayan kadınlar ilk etapta eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu köyde gül yetişmez dense de pes etmeyen kadınlar bir buçuk dönüm arazi üzerine gül serası kurdu. “Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık” diyen kadınlar yıllar önce maruz kaldıkları eleştirilere, ürettikleri güllerle taleplere yetişemeyerek cevap veriyorlar. Serada üretilen güllerin bu sezon üçüncü kesim hasadını yapan kadınlar, ekonomik özgürlüklerini ellerine alırlarken gül yetişmez denilen Değirmenocağı köyünün de gülle anılmasını istiyorlar.

“Osmaniye’nin ilk kadın kooperatifini kurduk”
Kooperatifin kurulum aşamasından bahseden Kooperatif Başkanı Şükriye Erdoğan, “Bir buçuk dönüm gül seramız var. Yarım dönem seramız SODES tarafından bir dönüm seramızda bakanlık tarafından kuruldu. Seralar kurulurken köyümüzdeki 100 tane kadına süs bitkileri hakkında kurs verildi. Kurs bittikten sonra kooperatif kurma aşamasına geçildi. 20 tane kadınla Osmaniye’nin ilk kadın kooperatifini kurmuş bulunmaktayız” dedi.

“Gülü yetiştirdik gül açtırdık”
Yetiştirdikleri gülleri çiçekçilere yetiştiremediklerini ifade eden Erdoğan, “Şuanda seralarımızda 4 çeşit gül üretmekteyiz. Rodos, magnum, samuray ve everest çeşitlerini üretiyoruz. Yetiştirdiğimiz gülleri şuanda Osmaniye’deki çiçeklere pazarlıyoruz. Şuanda deneme aşamasındayız. Yetiştirdiğimiz gülleri çiçekçilere yetiştiremiyoruz. Gülün yetişmeyeceğini söylediler. Gülü yetiştirdik gül açtırdık. Biz yaptık herkeste yapabilir. Gelsinler bize destek olsunlar, beraber olalım hep birlikte yetiştirelim güllerimizi. İleriki günlerde köyümüzün gülle anılmasını istiyoruz. Şuanda üçüncü aşama kesimini yapıyoruz güllerimizin. Bütün esnaflara çiçeklerimizi veriyoruz. Şuanda şunu söyleyebilirim yok satıyoruz” diye konuştu.

“Bizim kariyerimiz toprak, gül ve yetiştirmek”
Kariyer konusunda toprağı tercih ettiklerini söyleyen Şükriye Erdoğan, “Arkadaşlarla biz bu işe başlarken aynı zamanda da kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması, kendi ayakları üzerine basabilmesi ve kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmesini istedik. Kariyer yapılarak bir yere gelinir ama biz toprağı seçtik. Gülü seçtik. Bizim kariyerimiz toprak, gül ve yetiştirmek. Toprağa ne verirse toprak sana en güzelini verir kadına ne verirsen kadın onu sana en güzel şekilde dönüş yapar. Bizim sloganımız şu oldu. Biz yaptık sizde yaparsınız gelin bize katılın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı, 4 kişi dumandan etkilendi Osmaniye’de korkutan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı, 4 kişi ...
Emniyet Müdürünün kızının çalınan otomobili bulundu
YEREL HABERLER Emniyet Müdürünün kızının çalınan otomobili bulundu
Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili: “Saçların da bir dili ve tarihi var”
YEREL HABERLER Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili: “Saçların da bir ...
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik ...
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında ...
Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet müdürünün kızının otomobili çalındı
YEREL HABERLER Emniyet müdürünün kızının otomobili çalındı
Bisikletle mama taşıyarak kırsaldaki sokak hayvanlarını beslediler
YEREL HABERLER Bisikletle mama taşıyarak kırsaldaki sokak ...
Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar Osmaniye’nin Köyyeri Mahallesi'nde yıllardır tarım ürünleri ve tarım araçları sabotaja uğrayan çiftçiler isyan etti Mallarına zarar verenlerin bulunmasını isteyen çiftçiler yetkililere seslenerek köye mobese takılmasını istediler
YEREL HABERLER Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık ...
Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı serbest bırakıldı Kapüşonlu şahsın markete müşteri gibi girdiği daha sonra cebinden çıkarttığı poşete yiyecekleri doldurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı ...
Osmaniye’de korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Osmaniye’de korona virüs denetimleri
Osmaniye’de iki apartman ve bir sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Osmaniye’de iki apartman ve bir sokak karantinaya ...
Özer İldirim, iş hayatındaki stresi spor araba hobisiyle atıyor Otomobil tutkunu genç işletmeci, hobisini işletmesinin konseptine de yansıttı
YEREL HABERLER Özer İldirim, iş hayatındaki stresi spor araba ...