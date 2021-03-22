Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın, üst kata sıçradı. Mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Veysel Çiftçi'ye ait evin alt katında bulunan marangozhanede dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye erleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Tedbiren hastaneye götürülen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-03-22 10:46:02



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