Kovalamacayla yakalanan sürücünün otomobilinin, 2 yıldır arandığı ortaya çıktı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polis tarafından kovalamacayla yakalanan sürücünün otomobilinin, 2 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, şüpheli araçlar ve şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Denetim sırasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kısa süreli kovalamacayla durduruldu. Aracın yapılan sorgusunda, 2 yıldır kayıp olarak arandığı anlaşıldı. Sürücüsü R.A. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-03-22 11:30:20



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