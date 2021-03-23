Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, sıcaklıkların 5 ila 7 derece arasında düşeceği Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin' de sabah saatlerinden itibaren, diğer illerde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların 5 ila 7 derece arasından düşeceği bölgede rüzgar batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Salı ve Çarşamba günleri Akdeniz Bölgesi’nde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2), Antalya’nın doğu ilçeleri, Adana’nın kuzeydoğu ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olması beklediğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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