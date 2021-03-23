Öğrenci ve öğretmenlerden "Düziçi Koronayı Kovuyor" projesine klipli destek

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Kaymakamlığı’nca korona virüsle daha etkili mücadele edebilmek amacıyla hayata geçirilen “Düziçi Koronayı Kovuyor” projesine destek amaçlı Haruniye Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından klip hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı’nca haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de, hem vaka sayılarına hem de korona virüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Düziçi Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde “Düziçi Koronayı Kovuyor” projesi uygulamaya konuldu. Vaka sayılarına ve haritadaki kırmızı rengin risk durumunu vatandaşlara daha iyi anlatabilmek adına hazırlanan projeye bir destek de Haruniye Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden geldi.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan klipte çeşitli enstrümanlar çalınarak söylenen şarkı ile projeye destek verildi.

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