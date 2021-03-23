Osmaniye’de bir köy ve site karantinaya alındı

Kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de bir köy ve site, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı’nca haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 198,52 vaka sayısı ile kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride gösterilen Osmaniye’de bulaşın önlenmesi amacıyla bir köy ve site Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Selimiye Köyünde 18 Mart 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 13 pozitif vaka tespit edilmiştir. Ayrıca Esenevler Mahallesi 15551 Sokakta bulunan 4 bloktan oluşan Süleyman Çalık Sitesinde 12 Mart 2021 tarihinden bu yana korona virüs tanılı toplam 9 pozitif vaka tespit edildi. Söz konusu vakaların Selimiye köyü ile Süleyman ÇSalık Sitesinde ikametgâh etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 22 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır” denildi.

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