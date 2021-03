Osmaniye Valisi Yılmaz: Kentte vaka artışına `dur´ dedik

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, dinamik denetim modeline göre kentin her noktasında denetimlerin en etkin şekilde devam ettiğini kaydetti. Vali Yılmaz, "Bu hafta yayınlanan vaka tablosunda görüldüğü üzere, Osmaniyeli hemşehrilerimle birlikte ilimizdeki vaka artışına `dur´ dedik" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs haritasında kırmızı renkli 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alan Osmaniye'de son açıklanan tabloda vaka sayıları düşüşe geçti. Bu kapsamda, 6-12 Mart tarihleri arasında 100 binde 198,89 olarak açıklanan vaka sayısı 13-19 Mart tablosunda 198,52 olarak güncellendi. Koronavirüs tedbirlerine yönelik, Kemal Satır Caddesi denetim yapıldı. Denetime, Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş katıldı. Denetimleri sırasında, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda hassasiyet göstermelerini ve tedbirleri asla gevşetmemelerini istedi.

VAKA ARTIŞI DURDURULDU

Vali Erdinç Yılmaz, dinamik denetim modeline göre kentin her caddesinde ve her sokağında en etkin şekilde denetimler yapıldığını kaydetti. Vali Yılmaz, "Bu hafta yayınlanan vaka tablosunda görüldüğü üzere, Osmaniyeli hemşehrilerimle birlikte ilimizdeki vaka artışına 'dur' dedik. Hedefimiz bundan sonra vaka sayısını düşürmek, hep birlikte ilimizi çok yüksek riskli iller arasından çıkarmak ve ilimizde koronavirüsü bitirmek. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Yayılımı nasıl durdurduysak, aşağılara çekmek de zor olmayacaktır. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki hep birlikte mücadele edelim. Vatandaşlarımızdan bir kez daha kurallara hassasiyetle uymalarını, bulaşın en önemli kaynaklarından olan ev ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini, taziye ziyaretlerini telefonla yapmalarını talep ediyorum. Herkesin desteğiyle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

