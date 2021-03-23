Rümeysa öğretmen, çocuklara doğayı sevdirmek için açık havada ders veriyor



Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde anaokulu öğretmeni Rümeysa Çevlik, öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak için okul bahçesinde kurulan sınıfta ders veriyor. Kütüklerde oturan çocuklar, tahtadan yapılmış oyuncak ve atık malzemelerden yapılan müzik aletleriyle hem eğleniyor hem de doğayı tanıma fırsatı buluyor.

Kadirli ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Kayasuyu köyü ilkokulunda 7 yıldır ana sınıfı öğretmenliği yapan Rümeysa Çevlik, okul yöneticileri ve velilerin de desteğiyle okul bahçesinde bir sınıf oluşturdu. Oluşturulan sınıfta, kütük, soba borusu, bidon, ağaç yaprakları, araç lastikleri, ev eşyaları ve doğada bulunan tahtadan yapılmış oyuncak ve atık malzemeler kullanıldı. Kütüklerde oturan çocuklar, tahtadan yapılmış oyuncak ve atık malzemelerden yapılan müzik aletleriyle hem eğleniyor hem de doğayı tanıma fırsatı buluyor. Hazır satılan hiçbir ürünün bulunmadığı sınıfta öğrenciler, kendileri için ayrılan boyama alanında hazır boya fırçaları yerine ağaç yaprakları ve kuş tüyü kullanıyor. Çocuklar ayrıca atık malzemeleri saksı olarak kullanarak çiçek ve bitki yetiştiriyor.

'EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR'

'Gümüş' adını verdiği kukla ile de öğrencilerin dikkatini derse vermesini sağladıklarını anlatan Çevlik, açık hava sınıfında hiçbir ürünün satın alınmadığını ve tamamen doğadan elde edilen ürünler olduğunu kaydetti. Çevlik, "Açık hava sınıfımızda çocuklarımızın stres ve kaygı düzeylerini azaltıyoruz. Dikkat ve odaklanma problemlerini en az düzeye indiriyoruz. Merak duyguları uyanıyor, öğrenmeye açık oluyorlar ve bu da okula daha istekli gelmelerini sağlıyor. Eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Açık hava sınıfı ile çocuklar doğanın farkına varıyor, iklimin farkına varıyor. Gözlem yapma şansı yüksek oluyor. Çocukları sosyal açıdan ve bedensel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor. Pandemi dolayısıyla kapalı alan sınıfa göre sınıfımız çok daha kullanışlı oluyor. Bulaş riskini açık hava sınıfında en aza indirmiş oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-03-23 15:31:09



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