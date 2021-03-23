Kadirli’de 1 milyon 255 bin TL korona virüs cezası

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde son 1 ay içerisinde korona virüs tedbirlere uymayan kişilere 1 milyon 255 bin TL para cezası uygulandı.

Kadirli ilçesinde 22 Şubat22 Mart 2021 tarihleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden bin 313 kişi ve 9 iş yerine toplamda 1 milyon 255 bin TL para cezası yazıldı.

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