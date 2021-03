9 metrelik elektrik direğini çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 9 metrelik elektrik direğini çalarken suçüstü yakalanan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Koçu köyünde, yol kenarında TEDAŞ'a ait 9 metre uzunluğunda ve 380 kilogram ağırlığındaki elektrik direğini otomobilin üzerine yüklenmeye çalışan bir kişi gördü. Ekiplerin yaptığı incelemede, isminin A.S. olduğu öğrenilen kişinin, elektriğini çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-03-23 21:18:50



