Osmaniye´de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE´de polisin otoyol üzerinde yaptığı uygulamada, Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Suriye sınırında Kilis ve Şanlıurfa üzerinden kaçakçılara kişi başı bin 500 dolar vererek ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Uygulama noktasında, Suriye uyruklu H.E. yönetimindeki 26 MA 1071 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüsteki 22 Suriye uyruklu göçmenin yapılan kimlik kontrolünde 7´sinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları saptandı. Gözaltına alınan minibüs şoförü H.E. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Düzensiz göçmenlerin, Suriye sınırından Kilis ve Şanlıurfa üzerinden kaçakçılara kişi başı bin 500 dolar vererek Türkiye´ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi. 7 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-03-24 15:05:31



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