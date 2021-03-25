Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada Hırsızlık zanlısı yakalanırken çalınan elektrikli motosiklet sahibine teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada Hırsızlık zanlısı yakalanırken çalınan elektrikli motosiklet sahibine teslim edildi

İHA

Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada Hırsızlık zanlısı yakalanırken çalınan elektrikli motosiklet sahibine teslim edildi

Osmaniye’de park halindeki elektrikli motosikleti güpegündüz çalan şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Zabıta Müdürlüğü karşısındaki boş alana elektrikli motosikletini park eden Adem A. 15 dakika sonra geri döndüğünde motosikletinin park yerinde olmadığını fark etti. Motosikletinin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgeye yönlendirildi. Adem A.’dan durumu öğrenen ekipler ardından park alanını gören güvenlik kamerasını inceledi.
Kamera görüntülerini izleyen ekipler elektrikli motosikleti çalan şahsın A.G. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda motosikleti 200 liraya satan şahıs kısa süreli kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.G. hakkında adli işlem başlatılırken çalınan elektrikli motosikletinde sahibine teslim edildiği öğrenildi.
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayında şahsın park halindeki elektrikli motosikletin yanına elini kolunu sallayarak geldiği görüldü. Motosikletin yanındaki demirin üzerine oturup bir süre etrafı gözlemleyen hırsız daha sonra motosikleti park alanından çıkardı. Tekrardan motosikleti park edip üzerine oturan hırsızın etrafı son kez gözlemledikten sonra iterek götürdüğü elektrikli motosikletle beraber gözlerden kaybolduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de yunus timleri suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de yunus timleri suçlulara göz açtırmıyor
Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar ...
Tuana Yücel: “Influencer olmak sorumluluk isteyen bir iş”
YEREL HABERLER Tuana Yücel: “Influencer olmak sorumluluk isteyen bir ...
Osmaniye´de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye´de Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
Su sayacı çalan şahıs metruk binada yakalandı
YEREL HABERLER Su sayacı çalan şahıs metruk binada yakalandı
Osmaniye’de korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye’de korona virüs denetimleri sürüyor
9 metrelik elektrik direğini çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 9 metrelik elektrik direğini çalarken yakalanan ...
Osmaniye’de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kadirli’de 1 milyon 255 bin TL korona virüs cezası
YEREL HABERLER Kadirli’de 1 milyon 255 bin TL korona virüs cezası
Tırdan söktüğü 60 kiloluk aküyü kucaklayıp kaçtı Hırsızlık şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Tırdan söktüğü 60 kiloluk aküyü kucaklayıp ...
Rümeysa öğretmen, çocuklara doğayı sevdirmek için açık havada ders veriyor
YEREL HABERLER Rümeysa öğretmen, çocuklara doğayı sevdirmek için ...
Osmaniye Valisi Yılmaz: Kentte vaka artışına `dur´ dedik
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi Yılmaz: Kentte vaka artışına `dur´ ...
3 ay önce sınır dışı edildi, yine yakalandı
YEREL HABERLER 3 ay önce sınır dışı edildi, yine yakalandı
Park halindeki TIR'dan akü hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Park halindeki TIR'dan akü hırsızlığı kamerada
Elektrik direğini kesip hurdacıya götürürken yakalandı
YEREL HABERLER Elektrik direğini kesip hurdacıya götürürken ...
Osmaniye’de bir köy ve site karantinaya alındı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bir köy ve site karantinaya alındı
Kaçak mülteci ikinci kez sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Kaçak mülteci ikinci kez sınır dışı edilecek
Kardeşinin düğün gününde eşi tarafından öldürüldü Evden uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının, olayın yaşandığı gün erkek kardeşinin düğünü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kardeşinin düğün gününde eşi tarafından ...
Barışmak istediği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Barışmak istediği eşini bıçaklayarak öldüren koca ...
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Türkiye’nin birçok yerinde bakkal borçlarını ödeyen gizemli hayırsever, Osmaniye’de turp işçilerine bir poşet dolusu para dağıttı
YEREL HABERLER Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp ...
Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçmaya ...
Öğrenci ve öğretmenlerden "Düziçi Koronayı Kovuyor" projesine klipli destek
YEREL HABERLER Öğrenci ve öğretmenlerden "Düziçi Koronayı Kovuyor" ...
"Çok yüksek riskli" Osmaniye’de vaka sayıları düşüşe geçti ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara Osmaniye’deki vaka artışlarını durdurduklarını hatırlatarak bundan sonraki hedefin vaka sayılarını düşürmek olduğunu söyledi
YEREL HABERLER "Çok yüksek riskli" Osmaniye’de vaka sayıları düşüşe ...