Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de park alanına bırakılan elektrikli bisikletin çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mart günü Dr. İhsan Göknel Mahallesi Ray Sokak´ta meydana geldi. Adem A., elektrikli bisikletini Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü karşısındaki açık alana park etti. 15 dakika sonra geri dönen Adem A., elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Adem A.´nın ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalıntı elektrikli bisikleti şüpheliden 200 lira karşılığında satın aldığı belirlenen A.G.´yi kovalamaca sonucu yakaladı. A.G. gözaltına alınırken, bisiklet ise sahibine teslim edildi.FOTOĞRAFI DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-03-25 09:44:43



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