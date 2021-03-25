Osmaniyespor FK - Cizrespor: 0-0

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Tolga Akbaba (xx), İsmail Semih İleri (xx), Batuhan Bıyıklı (xx)

OSMANİYESPOR FK: Yağızcan Akyürek (xx), Emre Baysal (x), Kerim Bölük (xx), Alper Yener (xx) Alpay Aldemir (xx)(Dk.81 Gencay Erten), Erkan Çam (x), Yavuz Koç (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Soner Birinci (x), Burak Evren (xx)(Dk.62 Bora Yılmaz), Bekir Can Kara (x)

CİZRESPOR: Murat Günal (xx), Özgür Kedikli (x)(Dk. 68 Hüseyin Arabacıoğlu), Hakan Doğan (xx)(Dk. 68 Hasan Üstübücü), Ekrem Sütçü (xx), Oğulcan Enes Demiroğlu (xx), Kağan Kayalı (xx), Burak Koçer (xx), Furkan Özdemir (x), Emre İşçiler (xx)(Dk.81 Serhat Bütün), Emrah Çalışlar (xx), Burak Yılmaz (xx)

SARI KARTLAR: Emre Baysal, Erkan Çam, Bekir Can Kara, Soner Birinci (Osmaniyespor FK), Özgür Kedikli, Furkan Özdemir (Cizrespor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup 28'inci hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Cizrespor ile 0-0 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-03-25 16:21:18



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