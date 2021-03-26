Osmaniye´de Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polisin otogar ve çevresinde yaptığı uygulamada Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, İran sınırından kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek, Van üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda durumlarından şüphelenilen Afganistan uyruklu 4 kişinin, resmi makamlarca verilen kimlik belgelerinin olmadığı anlaşıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistem´inde (KGYS) geriye dönük yapılan 40 saatlik görüntü incelemesinde bu kişileri bırakan otobüsün plakası ve sürücüsü belirlendi. Otobüs şoförü ile birlikte 4 şüpheli hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.

BİN DOLAR VERMİŞLER

Türkiye´ye İran üzerinden Van'dan kaçakçılara kişi başı biner dolar vererek illegal giriş yapan Afganistan uyruklu kişiler, idari ve sınır dışı işlemleri için Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal ve ekonomik düzeni olumsuz etkileyen ve göçmen kaçakçılığı suçundan kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-03-26 14:25:39



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