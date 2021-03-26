Kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE İl Göç İdaresi'ne ait depodan, haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki İl Göç İdaresi'ne ait depodan haberleşme ve enerji nakil kablosu çalındığını fark eden görevliler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen A.İ. ve H.İ. çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.İ. ve H.İ., adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler ise Osmaniye İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-03-26 15:51:21
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