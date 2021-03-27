Kapıyı üzerine kilitleyip, evi ateşe verdi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de ismi öğrenilemeyen kişi, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kapıdan içeri giren polis, bu kişiyi ikna edip dışarı çıkardı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri evin alt katından yükselen alevlere müdahale etti. Bu sırada kapıyı kilitleyip evi ateşe verdiği belirlenen kişiyi ikna etmek için de çalışma başlatıldı. Yoğun dumana maruz kalan ev sahibi, dışarı çıkmayı kabul etmedi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kapı açılarak polis içeri girdi. Ekipler, bu kişiyi ikna ederek dışarı çıkardı. Ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-03-27 11:20:24



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