Süs bitkileri üretimi için 2 dekar alana sera kurdu

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 30 yıldır süs bitkileriyle ilgilenen Veli Şehitoğlu, üretime dönüştürmek için 2 dekar alana sera kurdu. Saksılı süs bitkileri üretimi yapan Şehitoğlu, 10 kişiye istihdam sağlarken, hedefinin 5 dekara çıkarmak olduğunu söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, süs bitkisi yetiştiriciliği yapan Veli Şehitoğlu´nu ziyaret ederek, çiftçinin üretimindeki durumu ve pazarlama üzerine bilgi alışverişi yaptı. 30 yıldır süs bitkileriyle ilgilenen Şehitoğlu'nun, üretime dönüştürmek için 2 dekar alana sera kurduğu öğrenildi. Şehitoğlu, "Dağlardan yosun ve murt çalısı toplayarak bunları süs bitkileri sektöründe değerlendiriyorum. Ayrıca kendime ait bir çiçekçi dükkanım var. Saksılı süs bitkileri üretiminde değerlendirmek için 2 dekar sera kurdum. İmkanlarım elverirse bu serayı 5 dekara çıkarmak istiyorum. Serada her çeşit saksılı süs bitkisi yetiştiriyorum. Perakende ve toptan satış yapıyorum. Serada 5, diğer işlerimde de 5 kişi çalıştırarak 10 kişiye istihdam sağlıyorum. Kentte benden başka saksılı süs bitkisi üreten yok" dedi.
'CİDDİ BİR YATIRIM'
Üretilen bitkileri yerinde inceleyen İl Müdürü Recep Bulut ise, şunları kaydetti:
"Burada ciddi bir yatırım yapıldığını görüyorum. Bu sektörün bilgi ve birikim istediği aşikardır. Kentimize örnek bir üretimi kazandıran çiftçimizi tebrik ediyor, ihtiyaçları konusunda elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL
2021-03-27 12:48:55
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