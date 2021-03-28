Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de bir siyasi partinin il başkanlığından çelenk çalıp hurdacıya satan 2 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Merkez İstiklal Mahallesi, Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bir siyasi partinin il başkanlığında, partiye ait çelengin yerinde olmadığını fark eden partililer polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin A.D. ve C.K. olduğunu belirledi. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Çaldıkları çelengi hurdacıya sattıkları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-03-28 13:22:10
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