10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu

İHA

10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu

Osmaniye’de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye eri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi 19532 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesindeki kuyudan kedi sesi geldiğini işiten vatandaşlar kuyunun içerisine baktıklarında beyaz bir kedinin düştüğünü fark ettiler. Vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya halat yardımıyla indi. Kediyi kucağına alan itfaiye eri yine halat yardımıyla kediyi yukarıya çıkardı. İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yılmaz: "Hedefimiz Osmaniye’yi korona virüsten kurtarmak"
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: "Hedefimiz Osmaniye’yi korona virüsten ...
Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren İlhan Köşker, su kabağından tasarladığı süs eşyalarını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor Köşker, daha önceden su kabağı olmadan cenazenin dahi yıkanmadığını söyledi
YEREL HABERLER Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat ...
Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada
Çocukların ölümüne futbol aşkı Osmaniye'de keçi otlatırken çevre yolunun ortasında tehlikeye aldırış etmeden futbol oynayan çocuklar hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktu
YEREL HABERLER Çocukların ölümüne futbol aşkı Osmaniye'de keçi ...
CHP’nin çelengini çalan şüpheliler yakalandı Parti binasından çelengi çıkaran şahıslar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER CHP’nin çelengini çalan şüpheliler yakalandı Parti ...