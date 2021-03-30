Amanoslarda PKK'nın sığınağında patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi

Osmaniye’de, jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığınca Amanoslar bölgesinde, Korkutlar Jandarma Özel Harekât timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu'nda, ‘ara, bul, yok et’ taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.