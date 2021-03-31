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Osmaniye’de vakalar yeniden yükselişe geçti ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara Osmaniye’nin vaka sayılarında kötü durumda olduğunu hatırlatıp herkesin desteğini istedi

İHA

Osmaniye’de vakalar yeniden yükselişe geçti ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara Osmaniye’nin vaka sayılarında kötü durumda olduğunu hatırlatıp herkesin desteğini istedi

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de son açıklanan tabloda vaka sayıları yükselişe geçti. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara Osmaniye’nin vaka sayılarında kötü durumda olduğunu hatırlatarak herkesten destek istedi.
Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, 1319 Mart tarihleri arasında 100 binde 198,52 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de son açıklanan tabloda 100 binde 244,10 oranla vaka sayıları tekrardan yükselişe geçti. ‘Dinamik Denetim Modeli” kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile sokağa inerek çalmadık kapı bırakmayan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara Osmaniye’nin vaka sayılarında kötü durumda olduğunu hatırlatarak kırmızı rengin mavi renge dönmesi için herkesten destek istedi.

Vaka artışlarında önemli rol oynayan taziye ve ev ziyaretlerinin ertelenmesi gerektiğini söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimizi her gün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz. Kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Denetimlerimizde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza, kurallara hassasiyetle uymalarını ve tedbirleri asla gevşetmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu mücadeleyi hep birlikte mücadele edersek kazanabileceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Osmaniyeli hemşerilerimden ev, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini taziye ziyaretlerini telefonla yapmalarını bir kez daha ısrarla talep ediyorum. Kurallara uyarak, hep birlikte mücadele ederek inşallah ilimizi korona virüsten arındıracağız. Mücadelemizi başarıyla sonuçlandıracağız” diye konuştu.

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