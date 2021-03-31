Yıkadıkları halıları parktaki spor aletlerinin üzerinde kurutuyorlar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan parktaki spor aletlerinin üzerine kuruması için serilen halılar görenleri şaşırttı.

Uzunbanı Mahallesi Gülova Sokakta bulunan bir park amacı dışında kullanılmaya başlandı. Bahar ayının gelmesiyle birlikte mahalle sakinleri bahar temizliğine başladı. Yıkadıkları halıları kuruması için parkta bulunan spor aletlerinin üzerine seren mahalleli spor aletlerini halı kurutma aparatı olarak kullanıyor. Sabah yürüyüşünden sonra parka spor yapmak için gelen vatandaşlar spor aletleri üzerinde gördükleri halılarla şaşkınlığa uğruyor.

Öte yandan parkın bakımsız olduğunu dile getiren vatandaşlar parktaki yeşil alanların da koyun otlatmak için kullanıldığını söylediler.

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