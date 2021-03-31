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Prof. Dr. Şaban Çelebi: ”Rinoplasti en çok başvurulan estetik operasyonlar arasında ilk sırada” Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin yaşam kalitesini arttırmak için burun estetiğine önem verdiğine dikkat çekti

İHA

Prof. Dr. Şaban Çelebi: ”Rinoplasti en çok başvurulan estetik operasyonlar arasında ilk sırada” Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin yaşam kalitesini arttırmak için burun estetiğine önem verdiğine dikkat çekti

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin yaşam kalitesini arttırmak için burun estetiğine önem verdiğini söyledi.
Hem kadınların hem de erkeklerin en çok başvurduğu estetik operasyonlar arasında ilk sırada rinoplasti olarak da bilinen burun estetiği ameliyatları geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çelebi, “Burnun dış görünümünü iyileştirmeyi amaçlayan rinoplasti yol açtığı fiziksel değişimlerle psikolojik anlamda da bireylerin pozitif bir dönüşüm yaşamasını mümkün kılıyor” dedi.
Burun estetiği ameliyatları ile yaşam kalitesinin yükseldiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, rinoplasti ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki hakkında şu bilgileri verdi:

Burun estetiği sonrası özgüven artıyor
“Yüzdeki merkezi konumu nedeniyle burun şeklinde doğuştan var olan ya da alınan travmalara bağlı olarak sonradan meydana gelen deformasyonlar bireylerin kendilerini beğenmemelerine neden olabiliyor. Özellikle gençlik dönemiyle birlikte dış görünüm ile ilgili artan farkındalık estetik kaygıların yoğun bir şekilde hissedilmesi ile sonuçlanabiliyor. Bu durum düşünüldüğünden daha yaygın ve yol açtığı sorunlarla bireylerin öz güvenlerinde yıkım yaratabiliyor. Öz güven kaybı kişinin özel ilişkilerini de sosyal yaşantısını da kariyerini de olumsuz şekilde etkiliyor ve hem kendisine hem de çevresine karşı davranışlarını şekillendiriyor. Görünümlerinden memnun olmayan bireylerde depresyon, dikkat dağınıklığı, enerji düşüşü gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor.
Yaşam kalitesi hem psikolojik hem de fiziksel sağlık ile yakından ilişkilidir. Rinoplasti operasyonları burnun yalnızca dış görünüşünü değiştirse de gerekli durumlarda burun fonksiyonlarını düzelten cerrahilerle de eş zamanlı gerçekleştirilebilir. Burun estetiği öncesi planlama sürecinde yapılan detaylı tetkiklerde hastalarda septum deviasyonu dediğimiz burun eğrilik sorunu teşhis edilirse burun estetiği ve septoplasti operasyonları kombine şekilde uygulanabiliyor. Böylece kronik burun tıkanıklığı ve horlama gibi şikayetler “septorinoplasti” operasyonu ile giderilebiliyor. Burun tıkanıklığı düzelen ve rahat nefes almaya başlayan kişilerin uyku kaliteleri artıyor, sabahları bitkin uyanmaları önleniyor, stres seviyeleri düşüyor ve duygudurumları pozitif bir değişime uğruyor. Elbette burun tıkanıklığının ortadan kalkmasına bağlı olarak daha iyi bir koku duyusuna kavuşulması da mümkün oluyor.’

Burun estetiği sonrası yeni bir yaşam
Daha iyi görünen ve daha rahat nefes alan bir burnun sunduğu faydaları birkaç unsura indirgemenin doğru olmayacağına işaret eden Prof. Dr. Şaban Çelebi sözlerini, “ Her hastanın yaşadığı değişim ve her hasta için bu operasyonun anlamı aynı olmayabilir. Beklentilerin gerçekçi olması ise esastır. Burun estetiği öncesi planlama sürecinin kapsamı ve doktor ile hasta diyaloğunun kalitesi bu nedenle oldukça önemlidir. Doğal bir burun planlaması yapılması ve bu esnada burun fonksiyonlarının da kapsamlı olarak değerlendirilmesi hastaların “iyi ki” demelerini sağlayan en belirleyici unsurlardır” şeklinde tamamladı.

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