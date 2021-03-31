Op. Dr. Mirza Fırat: “Estetik operasyonunda kişiye özel çalışma gerekiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Mirza Fırat: “Estetik operasyonunda kişiye özel çalışma gerekiyor”

İHA

Op. Dr. Mirza Fırat: “Estetik operasyonunda kişiye özel çalışma gerekiyor”

Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, estetik operasyonların tamamında kişiye özel çalışma yapılması gerektiğini söyledi.
Estetik operasyonların tamamında kişiye özel çalışma yapılması için uzmanın kendi bakış açısını ve vizyonunu olabildiğince geniş tutması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Mirza Fırat, “Pek çok insan beğendiği bir ünlünün fotoğrafı ile gelerek vücudunun ve/veya yüzünün bir noktasında o kişi ile benzer bir görünüme sahip olmak istiyor. Bu oldukça yanlış bir seçim ve mutlaka uzmanın hastaları ile doğru iletişimi kurabilmesi ile aşılabilecek bir durum. Her operasyon planlanmasında hem operasyona özgü hem de kişiye özgü unsurları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu sayede tam olarak kişiye ait bir estetik dokunuş yapabilmemiz mümkün oluyor. Bu durumu bir ceket sahibi olmak gibi oldukça basit bir metafor ile ifade edebilirim. Belirli ölçü standartlarında çalışılmış bir ceket her insan vücuduna aynı oranda yakışmazken başarılı bir terzi tarafından kişinin ölçülerine göre hazırlanan bir ceketin çok daha farklı ve etkileyici duracağından emin olursunuz. “ dedi.

Estetik planlaması özel olmalı
Belirli dönemlerde tıpkı moda dünyasında olduğu gibi estetik dünyasında da popülerleşen uygulamalar olduğunu hatırlatan Op. Dr. Mirza Fırat, sözlerini şöyle tamamladı;
“Hollywood yanağı, brezilya poposu, badem göz gibi dönemsel popülerliği olan ya da uzun süre estetik dünyasında adından bahsettiren teknikler her insan için uygun olmayabiliyor. Elbette kişilerin operasyon ile ilgili beklentilerini göz önünde bulundurmak çok önemli ama bir uzman olarak kendi bakış açınız ve her insan için ayrı ayrı tasarlanacak hatlar ile ilgili dokunuşlarınız başarınızın sırrını oluşturuyor. Benim için kendi estetik felsefem her zaman kişiye özel planlanmış, milimetrik detaylar ile özelleştirilmiş operasyonlar yapmak Bu sayede her yüz ve vücut hattı için mükemmel arayışımız başarı ile sonuçlanıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Şaban Çelebi: ”Rinoplasti en çok başvurulan estetik operasyonlar arasında ilk sırada” Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin yaşam kalitesini arttırmak için burun estetiğine önem verdiğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şaban Çelebi: ”Rinoplasti en çok başvurulan ...
Osmaniye'de 4 Afgan mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 4 Afgan mülteci yakalandı
Yıkadıkları halıları parktaki spor aletlerinin üzerinde kurutuyorlar
YEREL HABERLER Yıkadıkları halıları parktaki spor aletlerinin ...
Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
Osmaniye’de vakalar yeniden yükselişe geçti ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara Osmaniye’nin vaka sayılarında kötü durumda olduğunu hatırlatıp herkesin desteğini istedi
YEREL HABERLER Osmaniye’de vakalar yeniden yükselişe geçti ‘Dinamik ...
Osmaniye´de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Osmaniye´de su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Amanoslarda sığınakta patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi
YEREL HABERLER Amanoslarda sığınakta patlayıcı madde ve termal ...
Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye ...
Amanoslarda PKK'nın sığınağında patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi
YEREL HABERLER Amanoslarda PKK'nın sığınağında patlayıcı madde ve ...
Elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk Osmaniye'de seyir halinde bulunan elektrikli motosiklette 2'si çocuk 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elektrikli motosiklette tehlikeli ...
Devlet Bahçeli‘ye ahde vefa Memleketi Osmaniye'de "Baba Ocağı" klibi hazırlanıyor
YEREL HABERLER Devlet Bahçeli‘ye ahde vefa Memleketi Osmaniye'de ...
10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu
YEREL HABERLER 10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ...
Vali Yılmaz: "Hedefimiz Osmaniye’yi korona virüsten kurtarmak"
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: "Hedefimiz Osmaniye’yi korona virüsten ...
Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren İlhan Köşker, su kabağından tasarladığı süs eşyalarını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor Köşker, daha önceden su kabağı olmadan cenazenin dahi yıkanmadığını söyledi
YEREL HABERLER Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat ...