Op. Dr. Mirza Fırat: “Estetik operasyonunda kişiye özel çalışma gerekiyor”

Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, estetik operasyonların tamamında kişiye özel çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Estetik operasyonların tamamında kişiye özel çalışma yapılması için uzmanın kendi bakış açısını ve vizyonunu olabildiğince geniş tutması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Mirza Fırat, “Pek çok insan beğendiği bir ünlünün fotoğrafı ile gelerek vücudunun ve/veya yüzünün bir noktasında o kişi ile benzer bir görünüme sahip olmak istiyor. Bu oldukça yanlış bir seçim ve mutlaka uzmanın hastaları ile doğru iletişimi kurabilmesi ile aşılabilecek bir durum. Her operasyon planlanmasında hem operasyona özgü hem de kişiye özgü unsurları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu sayede tam olarak kişiye ait bir estetik dokunuş yapabilmemiz mümkün oluyor. Bu durumu bir ceket sahibi olmak gibi oldukça basit bir metafor ile ifade edebilirim. Belirli ölçü standartlarında çalışılmış bir ceket her insan vücuduna aynı oranda yakışmazken başarılı bir terzi tarafından kişinin ölçülerine göre hazırlanan bir ceketin çok daha farklı ve etkileyici duracağından emin olursunuz. “ dedi.



Estetik planlaması özel olmalı

Belirli dönemlerde tıpkı moda dünyasında olduğu gibi estetik dünyasında da popülerleşen uygulamalar olduğunu hatırlatan Op. Dr. Mirza Fırat, sözlerini şöyle tamamladı;

“Hollywood yanağı, brezilya poposu, badem göz gibi dönemsel popülerliği olan ya da uzun süre estetik dünyasında adından bahsettiren teknikler her insan için uygun olmayabiliyor. Elbette kişilerin operasyon ile ilgili beklentilerini göz önünde bulundurmak çok önemli ama bir uzman olarak kendi bakış açınız ve her insan için ayrı ayrı tasarlanacak hatlar ile ilgili dokunuşlarınız başarınızın sırrını oluşturuyor. Benim için kendi estetik felsefem her zaman kişiye özel planlanmış, milimetrik detaylar ile özelleştirilmiş operasyonlar yapmak Bu sayede her yüz ve vücut hattı için mükemmel arayışımız başarı ile sonuçlanıyor.”

