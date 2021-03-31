Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadirli ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Roma dönemine ait bir obje ve 36 adet sikkenin yanı sıra 20 gram esrar ile 20 gram altın ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. 26 Mart'ta düzenlenen operasyonda Y.K., A.Ç. ve O.O.'nun evlerinde arama yapıldı. A.Ç.'nin evinde 20 gram esrar maddesi, 20 gram altın olduğu değerlendirilen sarı renkli materyal, 1 adet Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi obje ve 36 adet sikke ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç. ve Y.K.'ye çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı yasağı getirilirken, O.O. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye Efendi ERKAYIRAN

2021-03-31 15:31:38



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