Osmaniye’de bir apartman karantinaya alındı

Kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı’nca haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 244,10 vaka sayısı ile kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride gösterilen Osmaniye’de bulaşın önlenmesi amacıyla Atalay apartmanı Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkez Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi Safa Evleri Sitesi Atalay Apartmanında 27 Mart 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 9 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Atalay apartmanında ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 31 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar merkez Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi Safa Evleri Sitesi Atalay apartmanın karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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